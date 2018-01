Per le cure mediche: è in gravi condizioni secondo le prime indiscrezioni.I carabinieri stanno compiendo i rilievi per chiarire la dinamica

GROTTAZZOLINA – Brutto incidente nella giornata del 12 gennaio.

A Grottazzolina una donna è stata investita da un’auto ed è finita in una scarpata dopo l’impatto. Sul luogo è giunto il personale sanitario del 118, e anche i Vigili del Fuoco, per i soccorsi. E’ stata portata in ospedale per le cure mediche: è in gravi condizioni secondo le prime indiscrezioni.

I carabinieri stanno compiendo i rilievi per chiarire la dinamica del tragico sinistro.

