Hanno lavorato a parte Ganz, De Feo e Perez. In campo nella seconda frazione anche Rosseti

ASCOLI PICENO – Amichevole tutta in famiglia per i bianconeri di Serse Cosmi che questa mattina al Picchio Village hanno giocato contro la Primavera di Mister Di Mascio. Assenti al test Favilli, sempre a Viareggio per la riabilitazione al ginocchio, D’Urso, Mengoni e Mignanelli.

Hanno lavorato a parte Ganz, De Feo e Perez che dopo una serie di giri di campo hanno svolto un lavoro diversificato, tiri in porta ed esercizi. In campo nel primo tempo Lanni, Mogos, Gigliotti, Padella, De Santis,Martinho, Parlati, Castellano, Carpani, Clemenza, Santini nella seconda frazione sono scesi in campo oltre a Gigliotti anche Ragni, Florio, Pinto, aggregati Diop e Perri, Buzzegoli, Bianchi, Addae, Varela, Rosseti .

In rete: Mogos e Padella (doppietta) nel primo tempo, nella seconda frazione gloria anche per Varela (doppietta) e Rosseti.

