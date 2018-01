Gli arredi sono stati donati dalle associazioni Friends for life, Pro loco Bolgheri, Roseto Solidale, dalla Parrocchia Ss. Jacopo e Cristoforo e dal Comune di Castagneto Carducci

ACQUASANTA TERME – Inaugurata ad Acquasanta Terme la nuova aula didattica polifuzionale, donata da Cgil Cisl e Uil Marche, costruita accanto alla scuola secondaria ‘Nicola Amici’.

“Sarà uno spazio di aggregazione in grado di unire i giovani, per fare molte attività – ha detto il sindaco Sante Stangoni -, molto utile per perseguire l’obiettivo principale: evitare lo spopolamento del territorio creando servizi e strutture”.

Fa parte del contributo dei sindacati alla ricostruzione post terremoto. Gli arredi sono stati donati dalle associazioni Friends for life, Pro loco Bolgheri, Roseto Solidale, dalla Parrocchia Ss. Jacopo e Cristoforo e dal Comune di Castagneto Carducci. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, rappresentanze sindacali e la dirigente scolastica Patrizia Palanca.

“E’ un giorno molto importante – ha osservato Barbara Nicolai, segretario comunale Cgil – la donazione è frutto dei contributi dei lavoratori, e servirà a rilanciare una comunità fondata sull’aggregazione”

