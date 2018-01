Il corso dal titolo fotoritocco tenuto da Luciano Verzola, partirà il 25 gennaio, al via anche il corso dal titolo ripresa video con Benedetto Cipriano. Il contributo richiesto per ogni corso è di 50 euro.

ASCOLI PICENO – Il 22 gennaio alle 21, presso il primo piano dello Spazio Insieme, in Rua David d’Ascoli, avrà inizio il corso dal titolo Fotoritocco tenuto da Luciano Verzola, e il 25 gennaio, alla stessa ora, partirà il corso dal titolo Ripresa Video con Benedetto Cipriano. Il contributo richiesto per ogni corso è di 50 euro.

I Curriculum vitae dei docenti ed i programmi dei corsi sono disponibili sul sito del progetto CISI.amo: Il corso di Fotoritocco, si svolgerà per 5 lunedì consecutivi, dalle 21:00 alle 23:00 e consentirà di avere nozioni riguardanti l’utilizzo Photoshop e Lightroom. Il docente Luciano Verzola, spiegherà gli elementi indispensabili del ritocco fotografico. Il corso è rivolto ad appassionati di fotografia.

Dal 25 gennaio inizierà il corso intensivo di Ripresa Video con docente Benedetto Cipriano. Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno voglia di imparare qualcosa di concreto sull’utilizzo della videocamera, anche dal punto di vista del linguaggio, si tratteranno temi dall’inquadratura al montaggio.

È possibile iscriversi online, sul sito www.cisiamo.net, in segreteria dal 17 al 19 gennaio dalle ore 19 alle 20, nella sede del corso, oppure presso l’agenzia di Sbrigo Pratiche di Giuseppe Crocebella in Via B. Cairoli 36. Per informazioni è possibile inviare una email a info@cisi.ap.it o telefonare al numero 3771278232.

I corsi sono organizzati da CISI – Centro per l’Integrazione e Studi interculturali con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno medaglia d’oro al Valor Militare per attività partigiana www.cisiamo.net | info@cisi.ap.it | 3771278232.

