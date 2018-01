E’ stata ricordata l’importanza della manifestazione per tutto il territorio e le aziende della provincia. Dopo gli eventi sismici 2016 un’ulteriore occasione di riscatto per rilanciare la zona

Foto e video di Milena Casciaroli

OFFIDA – Nel pomeriggio del 14 gennaio, all’enoteca Vinea di Offida, si è svolta la presentazione della rassegna 2018 di “Fritto Misto”. La kermesse si svolgerà dal 21 aprile al primo maggio in piazza Arringo ad Ascoli.

Sarà l’occasione per festeggiare anche il 50esimo anniversario del disciplinare del Rosso Piceno. Ad allietare i partecipanti alla presentazione i finger food dello chef Aurelio Damiani, le olive ascolane del Piceno Dop di Fritto Misto Lab, i vini del Consorzio Vini Piceni, i cocktail con liquori “Silvio Meletti” e “Bibite Paoletti “e l’olio biologico del progetto Piceno Open della Vinea”.

Fritto Misto 2018, la presentazione della kermesse ascolana ad Offida

Svelato lo slogan della rassegna: “Ogni fritto un capriccio”. Nel ruolo da ‘cicerone’ Stefano Greco accompagnato dalla vice presidente della Regione Marche Anna Casini, dal presidente della Camera di Commercio di Ascoli Gino Sabatini, dal direttore del consorzio di tutela Armando Falcioni e il consigliere regionale Piero Celani, ex sindaco di Ascoli che accolse per primo la kermesse enogastronomica. Assente, per un’influenza, Guido Castelli, sindaco di Ascoli. Nei prossimi mesi sarà diramato il programma completo della manifestazione ma è stato intanto svelato che saranno presenti i “Food Truck”.

Fritto Misto 2018, le parole di Gino Sabatini alla presentazione di Offida

E’ stata ricordata l’importanza della manifestazione per tutto il territorio e le aziende della provincia. Dopo gli eventi sismici 2016 un’ulteriore occasione di riscatto per rilanciare la zona.

Fritto Misto 2018, le parole di Piero Celani alla presentazione di Offida: l’ex sindaco di Ascoli accolse le prime edizioni

Un connubio tra fritto, vino e olio Marche Igp che vuol essere vincente.

