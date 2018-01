ASCOLI PICENO – Dramma nella mattinata del 15 gennaio.

Un operaio di 27 anni è morto vicino a Castel di Lama, nell’Ascolano, per un incidente sul lavoro. Il giovane, dalle prime indiscrezioni, è rimasto schiacciato da un tubo per cause ancora da chiarire: stava lavorando alla realizzazione di un metanodotto.

Inutili, purtroppo, i soccorsi del 118 e il trasporto all’ospedale di Ascoli. Le Forze dell’Ordine indagano sulla vicenda.

