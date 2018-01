Sembra fatta per il passaggio dell’attaccante bianconero al club calabrese. In via d’uscita anche l’altro calciatore del Picchio

ASCOLI PICENO – Leonardo Perez sembra ormai del Cosenza. L’attaccante classe ’89 lascerebbe il club bianconero per accasarsi in serie C con i rossoblù, un ottimo rinforzo per la squadra di Braglia.

In avanti il Picchio deve sfoltire e anche il Livorno sarebbe molto vicino a Santini. Il centravanti che l’Ascoli ha prelevato in estate dal Pontedera non ha mai trovato troppo spazio, fino ad adesso.

