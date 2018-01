La moda torna protagonista con la sfilata che metterà in risalto la presentazione delle collezioni create dagli studenti ascolani

ASCOLI PICENO – Gli studenti del corso moda dell’IPSIA “G.Sacconi” tornano in passerella con “Sfilata di moda – Grandi firme”, sabato 20 gennaio alle ore 18.30 presso l’ex Chiesa di Sant’Andrea in via Dino Angelini.

Con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’evento è volto a promuovere le creazioni del corso moda della scuola ascolana.

Con “Sfilata di moda – Grandi firme”, si darà la possibilità agli studenti di approcciarsi in maniera tangibile al mondo del lavoro, sperimentando la professionalità e le capacità acquisite durante gli anni scolastici.

Il corso di moda, con la qualifica triennale, come operatore d’abbigliamento è uno degli indirizzi più tradizionali dell’Istituto d’Istruzione Superiore G.Sacconi. L’offerta formativa di tale Istituto prepara gli studenti ad acquisire una formazione professionale, che può essere direttamente tradotta nell’inserimento in piccole medie imprese dei vari settori, considerando l’interazione frequente scuola – lavoro con le aziende locali.

