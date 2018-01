ASCOLI PICENO – Appuntamento sabato 20 gennaio alle ore 21 al Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno con una nuova commedia della Rassegna Ascolinscena, ospiti della serata gli attori della Compagnia Atriana con lo spettacolo “Tu che li trunche, ie che la paie, foche fi…foche facce”.

La Compagnia nasce ad Atri nel 2009, ma in realtà accoglie gli attori e l’esperienza della Compagnia Filodrammatica Atriana nata nel 1978. Partecipa a numerose rassegne teatrali regionali e nazionali e si afferma come una delle compagnie abruzzesi più apprezzate conquistando premi e riconoscimenti. Autore dello spettacolo che la Compagnia Teatrale Atriana presenterà ad Ascolinscena è Giancarlo Verdecchia che ne ha firmato anche la regia.

Protagonista della commedia, che non manca di ironia né di esilaranti colpi di scena, è la famiglia Dacorpo. Lui è un dirigente di banca, lei una donna dalle ampie vedute e dal carattere battagliero. Con loro vivono i due figli, entrambi vittime della megalomania materna, e i nonni rimasti vedovi. Completa il quadro familiare una domestica, assunta soprattutto per ostentare una ricchezza che non c’è, in nome del desiderio di apparire che è al centro della trama.

L’edizione 2017-2018 di Ascolinscena è organizzata dalle compagnie Castoretto Libero, DonAttori e Li Freciute con la collaborazione della Compagnia dei Folli e giunge quest’anno alla XI edizione rinnovando il suo successo di pubblico anche in questa stagione. Ascolinscena è sostenuta dalla Fita Gatt Marche, la Federazione Italiana di Teatro Amatoriale, da Fainplast Compounds srl e dal Gruppo Gabrilelli SpA.

Dopo lo spettacolo sarà possibile intrattenersi con gli attori e scambiare due chiacchiere in allegria durante la degustazione di vino offerta dalla Cantina San Filippo di Offida.

Personaggi e interpreti dello spettacolo:

Renato Dacorpo: Giancarlo Verdecchia

Marcella Dacorpo: Emilia Astolfi

Nicola Dacorpo (figlio): Silvio D’Eusebio

Stefania Dacorpo (figlia): Alessia Ranalli

Nonno Gabriele (nonno paterno): Dante Fortuna

Nonna Fiorella (nonna materna): Lucia Pisciella

Adelia (cameriera): Isolina Costantini

Signora Desiderio: Annamaria Ginestra

Dario (ladro): Pasquale Forcella

Maria (rappresentante di pentole): Carmela Ranalli

Per informazioni e acquisto biglietti: PalaFolli teatro 0736- 35 22 11 – Ingresso € 10

