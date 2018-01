ASCOLI PICENO – Iniziano i corsi di Antropologia e “Cecco d’Ascoli e il suo tempo” dell’UPLEA presso il liceo Linguistico di via Faleria; il primo, con inizio il 17 gennaio, tratterà dell’affascinante processo dell’ominazione, il percorso che ha permesso a un primate superiore di evolversi in quello che oggi viene definito l’Homo Sapiens.

Il secondo, con inizio il 18 gennaio, si propone di analizzare da vicino la figura di Francesco Stabili, poeta, astrologo e filosofo, personalità molto importante del suo tempo, con riferimenti al periodo storico, il medioevo. Si affronterà anche la questione dell’eresia e saranno analizzate alcune fra le leggende più famose sul suo conto.

Le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate in loco.

L’ingresso per i partecipanti è in via Recanati nella piazza adiacente al mercato coperto.

