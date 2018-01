ASCOLI PICENO – Il candidato alla presidenza del Consiglio del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, sabato 20 gennaio sarà nelle Marche per due incontri.

Il primo a Civitanova Marche, alle ore 14, presso l’Hotel Cosmpolitan, sul tema del turismo, e il secondo ad Ascoli Piceno, alle 19, sul tema del lavoro.

Entrambi gli incontri pubblici sono stati fortemente voluti dagli attivisti del Movimento 5 Stelle locali.

Nel primo dei due eventi, a Civitanova Marche,interverranno le Associazioni di categoria, tra cui l’Associazione degli Albergatori di Civitanova, l’Associazione degli Albergatori di Macerata e la Confcommercio regionale.

Il candidato premier Di Maio si sposterà poi ad Ascoli Piceno, per un incontro pubblico sul tema del lavoro dalle 19 alle 21 presso la Sala dell’Auditorium Montevarchi, dove interverranno i parlamentari uscenti Donatella Agostinelli, Andrea Cecconi e Patrizia Terzoni.

Gli incontri verteranno sul programma nazionale e sulle specificità locali, e sono aperti al pubblico.

Gli incontri verteranno sul programma nazionale e sulle specificità locali, e sono aperti al pubblico.

