La storica calzatura ascolana approda New York, nel quartiere di Soho. Soluzioni di vendita innovative e presidio anche per i prodotti del Piceno.

ASCOLI PICENO – Dalla città delle Cento Torri alla Grande Mela. Sarà l’affascinante New York ad accogliere il primo negozio monomarca Pantofola d’Oro negli Stati Uniti. Un negozio pop – up situato in uno degli angoli più famosi della Grande Mela ovvero a Soho (Manhattan) precisamente nella West Broadway, 325. Le luci delle grandi vetrine del nuovo shop 100% Made in Italy illumineranno New York il 18 gennaio 2018 con l’inaugurazione ufficiale.

Pantofola d’Oro unisce il passato e il presente di una storia che dura da 130 anni. Realtà legata ad Ascoli Piceno e alla maestria degli artigiani che hanno fatto conoscere ai grandi del calcio italiano e internazionale le loro scarpe. Negli anni ’50 furono battezzate dal fuoriclasse John Charles “scarpe d’oro”. Fu proprio Charles ad illuminare così la famiglia Lazzarini a chiamare il prestigioso brand Pantofola d’Oro.

Atterra, quindi, nel cuore di New York, il primo negozio custom made che offre la possibilità al cliente di personalizzare a suo piacimento i due modelli di scarpe da calcio: Gold e 1990 ma anche le sneakers “Legend” e “Lazzarini”. Il cliente avrà a disposizione una vasta scelta di pellami, colori e accessori completamente Made in Italy e potrà richiederle su misura con tempi di consegna rapidi che si aggirano intorno alle tre settimane.

Ma le sorprese non sono finite. A New York il brand lancerà sul mercato la nuova “pantofola” da calcio “Super Leggera” realizzata interamente in pelle e, per la prima volta, con un fondo particolarmente innovativo e più performante.

La Super Leggera sarà,inoltre, venduta nei principali negozi specializzati nel mondo del calcio: Pro:direct soccer (Inghilterra); Soccer.com (America); Weston (Singapore); Calcio Shop (Italia); Unisport (Danimarca); Niky’S Sports (Los Angeles); Soccerx (Canada) e SPT Football (Australia).

Il negozio di New York della Pantofola d’Oro sarà anche un punto di riferimento per la distribuzione negli USA delle eccellenze del nostro territorio. In occasione dell’apertura, infatti, i clienti che acquisteranno le calzature riceveranno in regalo anche dei vini marchigiani.

“L’apertura del nuovo negozio a New York rappresenta per Pantofola d’Oro un importante tassello nell’attuazione del programma di potenziamento del retail nel mondo – ha detto l’amministratore delegato Kim Williams – che proseguirà con la presenza di Pantofola d’Oro in altri Paesi nel 2018”.

“La Pantofola d’Oro – ha detto il presidente Massimo Ubaldi – si conferma uno dei principali testimoni del lusso Made in Italy e l’apertura del negozio a New York rispetta una precisa strategia aziendale volta a dimostrare quanto è in grado di fare un brand come il nostro nel panorama dell’alta moda e nello sport di altissimo livello nel mondo”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 88 volte, 88 oggi)