ASCOLI PICENO – Si svolgeranno venerdì sera al ristorante Villa Angelini le premiazioni di tutte le squadre che hanno partecipato ai due Memorial dedicati a tre arbitri di calcio ascolani prematuramente scomparsi. Durante le festività natalizie, con la pausa dei campionati, la sezione AIA ‘G. Guiducci’ di Ascoli ha infatti organizzato il 14° Memorial Antonio Catani, dedicato all’indimenticato segretario sezionale e riservato alle squadre partecipanti al Campionato Provinciale Giovanissimi di Ascoli, Fermo e Macerata, e il 10° Memorial Sabatino Angelini – Nivolo Cremona riservato alla categoria Allievi.

Due Memorial che hanno visto sin dalla prima edizione, una grande partecipazione e grande entusiasmo, tali da far ipotizzare in futuro un possibile coinvolgimento anche delle squadre delle delegazioni provinciali di Ancona e Pesaro per un torneo a carattere regionale. Dopo le varie fasi ad eliminazione diretta, l’impianto “Ciarrocchi” di Porto D’Ascoli ha ospitato la finale del “14° Memorial Antonio Catani”, mentre sul campo “Belletti” di Porto Sant’ Elpidio si è disputata la finale del “10° Memorial Sabatino Angelini – Nivolo Cremona”. Il trofeo Catani dopo una gara tiratissima, è andato al Tolentino che ha battuto 4-2 il Porto Sant’Elpidio davanti ad una tribuna gremita di dirigenti, genitori, tifosi e addetti ai lavori.

Il Trofeo Angelini-Cremona se lo è aggiudicato, invece, lo United Civitanova che ha battuto 3-1 gli Allievi del Porto Sant’Elpidio. La Sezione AIA di Ascoli Piceno al termine dei due Memorial ha voluto ringraziare particolarmente la FIGC-SGS Marche, le Delegazioni Provinciali di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata per la collaborazione data, le società Porto D’Ascoli e Porto Sant’Elpidio per aver messo a disposizione gli impianti sportivi e il proprio personale per la buona riuscita delle due finali, gli arbitri delle sezioni di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno che hanno diretto le gare in maniera totalmente gratuita e tutte le società partecipanti che come sempre hanno dato lustro al ricordo dei tre direttori di gara ascolani.

