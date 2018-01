Tanti gli eventi in programma, fra i più sentiti dalla cittadinanza Lu Bov Fint e Vlurd. Dal 20 gennaio al 13 febbraio gli appuntamenti previsti

OFFIDA – Parte, da oggi 17 gennaio, il Carnevale Storico di Offida, edizione 2018.

Ecco il programma delle iniziative.

Sabato 20 gennaio

Veglione di S. Antonio sotto le stelle

dalle ore 19 Piazza del Popolo;

Domenica 28 gennaio

“Domenica degli amici”

dalle ore 15 Musica e allegria con le Storiche Congreghe offidane, Centro Storico;

Sabato 3 febbraio

“Bentornato Carnevale”

ore 20.30 festa del Tesseramento socio Pro Loco Offida;

Domenica 4 febbraio

“Domenica dei Parenti”

dalle ore 15 Musica e allegria con le Storiche Congreghe offidane, Centro Storico;

Giovedì “Grasso” 8 febbraio

ore 12 Consegna delle chiavi della Città da parte del Sindaco, ad una delle Storiche Congreghe offidane, ore 15 – Bambini in maschera – Teatro Serpente Aureo. Ingresso omaggio a tutti i bambini concorso a premi per bimbi in maschera

dalle ore 22 Musica e allegria con le Storiche Congreghe offidane, Centro Storico;

Venerdì 9 febbraio

ore 9 Lu Bov Fint dei bimbi

ore 10 Lu Bov Fint dei ragazzi

ore 14.15 – “LU BOV FINT”;

Sabato 10 febbraio

VEGLIONISSIMO

ore 22 Teatro Serpente Aureo;

Domenica 11 febbraio

dalle ore 15 Musica e allegria con le Storiche Congreghe offidane, Centro Storico

ore 22 VEGLIONISSIMO MASCHERATO al Teatro Serpente Aureo(con relativo concorso a premi per i gruppi che si esibiranno sul palcoscenico);

Lunedì 12 febbraio

VEGLIONISSIMO di CARNEVALE

ore 22 Teatro Serpente Aureo;

Martedì 13 febbraio CARNEVALE

Piazza del Popolo

ore 15 – MASCHERE IN FESTA – (concorso a premi miglior gruppo)

ore 19 accensione ” VLURD “;

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 161 volte, 161 oggi)