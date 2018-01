L’incontro del 24 gennaio sarà un modo per scoprire il profilo strano e geniale dello scrittore statunitense attraverso la sua profonda passione per il tennis e per il campione svizzero

ASCOLI PICENO – Si svolgerà mercoledì 24 gennaio alle ore 17, presso la biblioteca comunale G. Gabrielli di Ascoli Piceno, la lezione spettacolo di Cesare Catà in cui presenterà il libro “Il tennista di luce”, scritto David Foster Wallace e dedicato a Roger Federer.

L’incontro sarà un modo per scoprire il profilo strano e geniale dello scrittore statunitense attraverso la sua profonda passione per il tennis e, in particolare, per il grande tennista svizzero, detentore di diversi primati nel mondo della racchetta, tra cui il numero di vittorie in un torneo del Grande Slam, ben 19.

Parteciperà Simona Ripari alla recitazione.

