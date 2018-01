ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale sul territorio.

Nasce “LaPilla in Yurta, performance in natura”, un connubio tra le associazioni LaPilla e Aps Vivo. La rassegna nasce dal desiderio di coniugare musica di qualità a un’ esperienza che possa riunire le persone in modo sincero e conviviale. A questo proposito la Yurta è il luogo ideale, uno spazio immerso nella natura che ha un’ energia speciale. Si trova all’interno di Aula Verde. frazione di Castel Trosino. Tre concerti musicali in una location davvero affascinante.

L’ingresso all’evento è riservato ai soci Aps Vivo, con possibilità di tesseramento sul posto o con modulo on-line al costo di 2 euro (valida per tutte le attività fino a dicembre 2018) PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: chiamare i numeri 3402347412 (Davide) oppure 3278589372 (Marta) Il costo del concerto è di 10 euro e comprende un bicchiere di vino biologico e pane e olio. Per chi desidera fare un aperitivo ‘più grande’ è possibile acquistarlo al costo di 5 euro (piattino di prodotti locali e naturali e bicchiere di vino). Per chi vuole partecipare all’intera rassegna “LaPilla in Yurta”, fatta di tre concerti, il costo complessivo è di 25 euro. Il primo concerto si terrà domenica 21 gennaio: protagonista Folco Orselli, vincitore del premio musicultura 2008. Secondo appuntamento il 28 con Ciccio Zabini e terzo evento, finale, avrà luogo il 4 febbraio e vedrà esibirsi Gnut. Gli spettacoli inizieranno alle 18. La rassegna presenta un’importante iniziativa: “Porta il tuo strumento”. I partecipanti, portando uno strumento da casa, potranno suonare qualche brano insieme all’artista. Sulla pagina Facebook ‘LaPilla in Yurta, performance in natura’ gli organizzatori pubblicheranno ogni settimana i testi da suonare.

