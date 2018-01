CAMPOROTONDO DI FIASTRONE – Consegnate le casette o Sae (Soluzioni Abitative di Emergenza) a Camporotondo di Fiastrone.

“Sette famiglie – informa il Comune – hanno finalmente potuto traslocare in soluzioni abitative più confortevoli rispetto a quelle dove si trovavano. Anche se erano già tutti residenti nel territorio comunale, in alcuni casi hanno abitato in roulotte per 15 mesi. Le Sae sono state verificate e collaudate prima della consegna e non ci sono state sorprese – si legge in una nota – Risultate confortevoli e funzionali in un’area urbanizzata egregiamente, hanno determinato una generale soddisfazione da parte degli assegnatari”.

Le chiavi sono state consegnate dal sindaco Emanuele Tondi e dall’ufficio tecnico del Comune, in presenza delle ditte Cns e Cagnini e del direttore dei lavori dell’Erap.

