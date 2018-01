ASCOLI PICENO – Cinque incontri, cinque confronti, cinque diverse interpretazioni del territorio per altrettanti eventi unici dedicati alla creatività in cucina e alle tipicità enogastronomiche del centro Italia rivisitate in chiave moderna. Partirà venerdì 26 gennaio il “Meletti & Friends”, intrigante viaggio di sapori e saperi ideato dall’associazione Picenum Tour e dal Caffè Meletti di Ascoli Piceno per scoprire, raccontare e gustare le infinite potenzialità di ingredienti antichi conosciuti o meno noti.

Le regole del format sono semplici: ogni ultimo venerdì del mese lo chef Roberto di Sante aprirà le porte della sua cucina a un collega e amico con cui confrontarsi e creare un menù gourmet mixando tra ingredienti territoriali e accostamenti inediti. Il primo ospite del “Meletti & Friends” sarà lo chef Nikita Sergeev del ristorante L’Arcade di Porto San Giorgio: quattro mani, due anime diverse e un’innata e condivisa voglia di stupire daranno vita a una cena di sette portate unica nel suo genere.

Il menù della serata – Dopo un benvenuto con parmigiano, ciauscolo e limone si passerà a un bis di antipasti: un connubio tra asparago, gorgonzola dolce, vongole e aria di mare a cui seguirà uno sgombro al vapore con zenzero e carote. Plin, porcino, fumetto di crostacei ed erbe aromatiche da un lato e riso con aceto e cioccolato dall’altro saranno i primi piatti della serata, seguiti da un piccione con prugne. Il dolce nocciola, mandarino e fiordilatte chiuderà il percorso dei sapori. L’evento è a numero chiuso, informazioni e prenotazione obbligatoria al 324.5938465.

