SPINETOLI – Riceviamo da Giuseppe Del Moro, ex amministratore comunale di Spinetoli.

Di questa nuova struttura al servizio della area sud delle Marche, se ne parla dal 2002. All’epoca facevo parte dello staff dell’ex Sindaco di Spinetoli Emidio Mandozzi.

Emidio è stato il primo Sindaco, a credere nel progetto dell’Ospedale Unico del Piceno e all’epoca coinvolse gli altri sindaci della Vallata. Racconto questo antefatto perché proprio il Sindaco Mandozzi ed io ci occupammo dell’organizzazione dello storico consiglio congiunto avvenuto il 16 Settembre 2002, alla presenza di assessori regionali, di rappresentanti della sanità e delle amministrazioni comunali della Vallata.

Proprio da questo consiglio scaturì una deliberazione che prevedeva “un nuovo presidio ospedaliero da collocarsi nella Vallata del Tronto in posizione equidistante fra le città di Ascoli e San Benedetto” . Nel frattempo sono passati oltre 15 anni ma tutto è rimasto come prima. Ad onor del vero verso la fine dell’anno 2014, io ho costituito un comitato informale per appoggiare la proposta del sito di Pagliare.

Il comitato aveva raccolto adesioni trasversali tra associazioni, semplici cittadini ed amministratori locali, Sindaco Luciani compreso. Poidi fatto l’iniziativa si è spenta strada facendo ed il tutto è rimasto fermo a quell’anno, appunto il 2014.

Ora vista la “minaccia” dell’algoritmo, ho pensato di riattivare se necessario il comitato ma, prima ho inviato al Sindaco Luciani il 12 gennaio scorso una lettera con la quale l’ho sollecitato a prendere una posizione ufficiale sulla vicenda. Se l’Amministrazione Comunale di Spinetoli avesse preso l’iniziativa già nel 2014, forse non saremmo arrivati all’algoritmo, ma nessuno mi ha dato retta in quell’anno.

Prendo atto che finalmente i Sindaci Luciani e Cardilli, si sono pronunciati a favore dell’individuazione del sito per realizzare l’ospedale unico del Piceno a Pagliare.

E’ auspicabile che il consiglio comunale di Spinetoli, all’unanimità, oppure magari tutti i consigli comunali della Vallata come nel 2002, si esprimano con l’approvazione di un ordine del giorno sul tema. Ma siamo molto in ritardo, l’algoritmo incombe.

Io sono convinto che questo metodo dell’algoritmo si sarebbe potuto evitare con un po’ più di iniziativa di tutti i sindaci dall’Area Vasta 5, in particolare Piunti e Castelli ma anche di quelli della vallata.

Concludendo, io credo che il sito di Pagliare, equidistante da Ascoli e San Benedetto, ben servito dalle vie di comunicazione e che soddisfa i requisiti dello studio di prefattibilità approvato con Dgr 1290 del 2014, possa rappresentare per tutti la soluzione migliore e di buon senso, non è necessario l’algoritmo.

Credo sia opportuno prendere una decisione una volta per tutte e rapidamente. Manca solo l’Area Vasta 5 a chiudere il progetto regionale.

L’idea dell’Ospedale Unico del Piceno è nata a Pagliare ed a Pagliare deve arrivare.

