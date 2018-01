AMANDOLA – Brutto episodio nella giornata del 18 gennaio.

Un operaio di 35 anni stava lavorando nella zona industriale di Amandola quando, per cause in fase di accertamento, è caduto dal tetto di un’azienda.

E’ stato portato in ospedale con un’ambulanza. E’ ricoverato e sottoposto a cure mediche. Le Forze dell’Ordine indagano sulla vicenda insieme agli ispettori del lavoro.

