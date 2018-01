ASCOLI PICENO – L’associazione Das Andere organizza il suo 34°evento sul territorio, il secondo appuntamento del programma “Crisi e metamorfosi” in scena per il 2018.

Ospiti dell’incontro saranno l’On.Daniele Capezzone e il giornalista per Radio Radicale Federico Punzi, i quali – introdotti dall’arch.Giuseppe Baiocchi, presidente dell’associazione – tratteranno la difficile tematica comprensiva della Brexit britannica.

Prosegue la collaborazione tra l’associazione e la Bottega del Terzo Settore (Corso Trento e Trieste 18) dove l’evento si svolgerà dalle 12 fino alle 13.30, sabato 20 gennaio.

Daniele Capezzone disserterà, attraverso opinioni originali e controcorrente, l’altro lato possibile del voto per la Brexit, dopo il quale in Europa è prevalsa un’opinione ostile e di condanna delle scelte del popolo e del governo britannico. Su tutto questo, la distanza tra popolo ed “esperti”, tra cittadini ed establishment, appare sempre più marcata.

In sottofondo, c’è l’antica e mai risolta antinomia tra un mondo anglosassone storicamente capace di scommettere sulla libertà, sulla competizione, sul confronto, e una consolidata tendenza dell’Europa continentale a costruire sistemi politici ed economici consociativi, bloccati e rigidi. In palio non c’è solo il nuovo equilibrio che si verrà a creare tra Londra e Bruxelles, ma anche la capacità di cogliere l’occasione per ridiscutere le regole europee, per costruire alleanze dinamiche e intelligenti, salvo altrimenti accettare come destino irreversibile il predominio franco-tedesco.