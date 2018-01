Più di cento ascolani si sono radunati, nella serata del 18 gennaio, in Piazza Arringo per protestare contro le “Cene in Pinacoteca”, a partire da quella che si è svolta nel periodo natalizio con la presenza dell’assessore ascolano Donatella Ferretti. Di seguito il video con l’happening, parla l’artista Dante Fazzini