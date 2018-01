ASCOLI PICENO – Serata che riserva grandi soddisfazioni per la concorrente ascolana Manuela Costantini in questa settima edizione di Masterchef Italia, il talent culinario in onda su Sky Uno.

Puntata che si apre con una insolita Mistery Box “equa e solidale”, con gli aspiranti chef che si trovano a dover cucinare 10 ingredienti non solo per i quattro giudici umani, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Antonia Krugman e Joe Bastianich, ma anche per i giudici d’eccezione Teddy, Mojito, Vasco e Tecla, quattro amici a quattro zampe rappresentanti del modo canino. Prova che si aggiudica Giovanna, sapendo soddisfare i severi otto palati con un piatto a base di agnello e cozze verdi, gli unici mitili commestibili anche dai canidi.

Seconda prova con l’immancabile Invention Test, con protagonista Valerio Braschi, il diciannovenne vincitore dell’ultima edizione di Masterchef. La vincitrice della precedente prova, Giovanna, decide di giocare di strategia e potendo scegliere tra a chi far cucinare tre diversi piatti, elaborati da Valerio, prova a mettere in difficoltà i rivali e, soprattutto, le rivali, cercando di abbinare elaborazioni non congegnali agli avversari e, soprattutto, alle avversarie. A Manuela tocca l’anatra con vongole e cranberry, il mirtillo americano, piatto che chef Barbieri giudica “Perfetto, bene l’anatra, bene la salsa, bene tutto quello che hai messo” e che infatti viene giudicato come il migliore, insieme a quello di Marianna, e che le dà il diritto ad essere uno dei due capitani della prova successiva.

Prova in esterna che porta gli aspiranti chef al di là del circolo polare artico, nelle norvegesi isole Lofeten, luoghi in cui l’attività principale è data dalla pesca. Manuela, dopo aver scelto la sua brigata, scopre il secondo vantaggio conquistato nella precedente gara e che era stato tenuto nascosto, ovvero la salvezza automatica e l’esonero dalla competizione, con la concorrente ascolana che salta quindi la prova ed il rischioso possibile Pressure Test e prosegue così la sua corsa verso il titolo di settima Masterchef italiana.

