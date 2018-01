ASCOLI PICENO – Sono 1,634 milioni di italiani messi a letto dall’influenza nelle prime due settimane di gennaio che sembra rappresentino il picco epidemico stagionale

E’ quanto rende noto la Coldiretti sulla base dell’ultimo rapporto epidemiologico aggiornato InfluNet del 18 gennaio nell’annunciare che per combattere raffreddore, mal di gola, tosse e febbre tornano i tradizionali rimedi naturali della nonna con appuntamenti speciali nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica (www.campagnamica.it) in tutta Italia, dove sarà possibile scoprire i segreti della saggezza contadina, che non manca di riscontri oggettivi.

A partire dal mercato di Campagna Amica a Roma al Circo Massimo in Via San Teodoro 74 dalle 9,30 di sabato 20 gennaio e domenica 21 lungo tutta la Penisola sono in programma iniziative ad hoc con esposizioni, proposte, prodotti, ricette e dimostrazioni pratiche per contrastare i malanni in agguato, anche con l’aiuto degli agrichef.

Spazio anche ai più piccoli con animazioni e giochi sulla salute a tavola per aiutare mamma e papa nella prevenzione con gusto e divertimento. Per l’occasione verrà diffuso il risultato dell’indagine on line sul sito www.coldiretti.it su come gli italiani si difendono dall’influenza.

