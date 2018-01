SPINETOLI – Dopo la conferenza stampa della Versoprobo, la Lega Nord, attraverso il coordinatore provinciale Massimiliano Castagna, dirama un comunicato dove si legge: “Finalmente la verità comincia a venire a galla. Ciò che ha affermato la cooperativa Versoprobo di Vercelli è la prova delle bugie del Sindaco di Spinetoli Alessandro Luciani sulla gestione del centro per l’immigrazione in via Tevere a Pagliare”.

“Il Sindaco sapeva tutto fin dal luglio 2017 e ha fatto finta più volte pubblicamente di non sapere. Infatti, come da noi più volte affermato, conosceva il contratto preliminare di vendita, fatto tramite l’agenzia Leonardo. Il bando era stato aggiudicato il 10 luglio 2017 e pubblicato il 22 agosto 2017 e gli immobili acquistati con atto notarile del 17 ottobre, in esecuzione di un preliminare registrato in data 7 agosto” scrive Castagna.

“Tutti sapevano meno che i cittadini. Il buonismo della gestione dell’immigrazione lasciamolo però ai caritatevoli, ma non certo alle cooperative che presentano bilanci con utili spaventosi, dovuti alla gestione dell’immigrazione, ed amministratori di territori che fanno finta di non sapere. La verità è che l’immigrazione è un colossale business, che può essere legittimato solo con il buonismo e la falsa carità – continua la nota – Abbiamo anche sempre detto, che c’è un’efficienza nella gestione del business dei presunti profughi in Italia, ma questa precisione non si è verificata nelle soluzioni offerte per il terremoto”.

E ancora: “Prima dovevamo pensare ai terremotati, poi magari ai richiedenti asilo? Dobbiamo prima pensare agli italiani che sono in difficoltà, poi ai richiedenti asilo? Comunque ciò che ha fatto il Sindaco di Spinetoli è grave: ha mentito e continua ancora a mentire, parlando di un presunto e inesistente Spraar. Gli abbiamo già dato un consiglio, si dovrebbe dimettere per il bene dei suoi concittadini. Comprendiamo infine il disappunto e l’imbarazzo del Partito Democratico, che in questo momento deve gestire due grosse beghe nella Provincia di Ascoli Piceno: la vicenda di Offida e quella di Spinetoli”.

