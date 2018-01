Pasquale D’Avella trarrà le conclusioni, nel presentare l’iniziativa ha sottolineato che “l’entrata in vigore della nuova Tariffa dei Medicinali da risalto alla centralità della professionalità”

COLLI DEL TRONTO – Federfarma Ascoli ha promosso, per giovedì 25 gennaio presso l’Hotel Villa Picena a Colli del Tronto, un convegno di notevole attualità per la categoria: è, infatti, incentrato su “La Nuova Tariffa dei Medicinali: riconoscimento per la professionalità del Farmacista”.

I lavori, introdotti e moderati dal Delegato Rurale di Federfarma Ascoli Stefano Strozzieri, prevedono i saluti di Ido Benigni ed Eugenio Leopardi, rispettivamente Presidenti dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Ascoli Piceno – Fermo e di Utifar.

Qualificati gli interventi del Prof. Giulio Cesare Porretta, Docente di Tecniche e Legislazione Farmaceutica presso “La Sapienza”di Roma e del Dott. Pietro Siciliano Consulente Utifar.

Pasquale D’Avella trarrà le conclusioni, nel presentare l’iniziativa ha sottolineato che “l’entrata in vigore della nuova Tariffa dei Medicinali da risalto alla centralità della professionalità del farmacista nell’allestimento dei preparati magistrali e officinali”.

Per D’Avella “preparazioni magistrali, farmacia dei servizi, rete di farmacie, presenza del capitale nel settore sono i pilastri di un cambiamento non reversibile in atto nel comparto farmacia”.

Nel corso dei lavori sarà anche ricordato che la norma, “oltre al riconoscimento della professionalità del farmacista preparatore, propone numerose possibilità per rilanciare la preparazione magistrale personalizzata che può dare risposte rilevanti nelle malattie rare ma anche nei dosaggi per anziani e prima infanzia”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 40 volte, 40 oggi)