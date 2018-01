ASCOLI PICENO – Da mercoledì 24 gennaio sarà possibile sottoscrivere la nuova tessera di abbonamento valida per le dieci partite restanti del campionato di Lega B ConTe.it. (il match Ascoli-Cittadella è compreso nel primo mini abbonamento).

Il mini abbonamento è valido per 10 gare, a partite da Ascoli-Empoli del 10 febbraio. E’ possibile acquistarlo dalle ore 16 di mercoledì 24 gennaio fino alle ore 20 di lunedì 5 febbraio. In questo lasso di tempo gli abbonati potranno esercitare la prelazione sul vecchio posto e contestualmente sarà attiva la vendita dei posti liberi per i nuovi abbonati.

I punti vendita sono quelli del circuito Bookingshow (i mini abbonamenti non possono essere acquistati in sede o online).

I prezzi sono consultabili al seguente link: listino abbonamenti

Confermate le tariffe “Ridotto” e “Junior” riservate alle medesime categorie del primo mini abbonamento: il “Ridotto” è per i nati entro il 31/12/1957, le donne, i residenti di fuori provincia e i nati dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2002; lo “Junior” è per i nati dal 1° gennaio 2003.

Coloro che hanno acquistato il mini abbonamento per le prime 11 gare usufruendo della tariffa speciale, dedicata ai residenti nei comuni falcidiati dal terremoto, potranno confermare il proprio posto acquistando il nuovo mini abbonamento a soli 20 € esclusivamente presso la sede sociale nei giorni 30 e 31 gennaio (orario 10-12 e 16-18).

Info Tecniche: L’abbonamento è personale e non può essere ceduto neanche per un singolo evento, ad eccezione delle Poltroncine, per le quali è consentito il cambio nominativo da effettuarsi esclusivamente online, solo verso altro soggetto in possesso della Fidelity Card dell’Ascoli Picchio e, comunque, sempre nell’ambito della stessa tariffa.

Documenti necessari per la sottoscrizione dell’abbonamento:

Documento d’identità in corso di validità

Modello di richiesta abbonamento debitamente compilato e sottoscritto

Fidelity Card dell’Ascoli Picchio (non sono valide tessere di altre società).

L’acquisto dell’abbonamento comporta l’integrale accettazione delle “Condizioni Generali d’Acquisto” e del “Regolamento d’uso dello stadio DEL DUCA”, consultabili sul sito www.ascolipicchio.com e presso tutti i punti vendita. Il rispetto di tali norme è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza degli spettatori nello stadio.

Gli abbonamenti saranno caricati sulla Fidelity Card della Società Ascoli Picchio. Verrà comunque rilasciato un “segnaposto” che deve obbligatoriamente essere esibito all’ingresso allo stadio contestualmente alla Fidelity Card sulla quale è caricato l’abbonamento.

Per l’emissione dell’abbonamento dovrà essere compilato il modello di richiesta (disponibile sul sito ufficiale www.ascolipicchio.com) che l’acquirente dovrà obbligatoriamente sottoscrivere sia per l’accettazione delle Condizioni Generali d’Acquisto, sia per la normativa vigente sulla Privacy.

Condizione necessaria ed indispensabile per l’acquisto dell’abbonamento è il possesso della Fidelity Card dell’Ascoli Picchio (AP Card o Supporter Card). Chi deve sottoscrivere o rinnovare la AP Card potrà recarsi

