ASCOLI PICENO – E’ stato definito, dall’associazione “Il Carnevale di Ascoli”, il programma ufficiale per l’edizione 2018 dell’attesa manifestazione carnascialesca ascolana.

Un programma perfettamente in linea con la precedente edizione che aveva fatto registrare un vero e proprio record di partecipazione.

Dopo l’apertura nel segno della tradizione, lo scorso 17 gennaio, con i festeggiamenti per Sant’Antonio Abate, il primo appuntamento in calendario resta quello insostituibile del giovedì grasso, l’8 febbraio, con la mattinata dedicata al Carnevale delle scuole, come sempre con una foltissima partecipazione di studenti in maschera, in piazza del Popolo, alla presenza di Re Carnevale e di Buonumor Favorito e con “Le 7 colazioni”, iniziativa gastronomica che torna dopo l’esperienza dello scorso anno e che si protrarrà fino al sabato. Nel pomeriggio, in piazza del Popolo, si svolgerà la trentatreesima edizione della Festa della fantasia.

Nella giornata di venerdì 9 febbraio, in serata, alle ore 20,30, al Breaklive, cena-concerto e dj set a cura dell’associazione Happy Road.

Ricca di appuntamenti, come sempre, la giornata di sabato 10 febbraio che vedrà, in mattinata, la presenza in centro di Buonumor Favorito e alle ore 9 l’inizio del Torneo di Ramazza. Nel pomeriggio, l’avvio del concorso mascherato per i gruppi iscritti alla categoria “Omnia Bona”. Nel pomeriggio, dalle ore 16 all’auditorium della Fondazione Carisap “Ascoli Piceno Cosplay”, rassegna nazionale di Cosplay e dalle ore 17,30 non mancherà la tradizionale Raviolata, da un’idea de “Li Precise”, sotto la Loggia dei Mercanti.

A chiudere il programma, le giornate clou del concorso mascherato. Domenica 11 febbraio (già a partire mattinata e poi nel pomeriggio) con la conferma dell’Accademia del Dialetto ascolano (dalle 16) e i laboratori del trucco e dalle ore 19,30 festa in piazza del Popolo a cura di Radio Ascoli ed Happy Road. e nel pomeriggio di martedì grasso, 13 febbraio, con il concorso per tutte le categorie e in serata le nomination dei Gruppi mascherati tra cui poi si renderanno noti i nomi dei vincitori domenica 18 febbraio, nel pomeriggio, a Palazzo dei Capitani.

La giornata di martedì 13 si concluderà con la festa danzante in piazza del Popolo con gli After Eight. Altro appuntamento a chiudere il programma, la cerimonia di premiazione e l’apertura della mostra del concorso fotografico.

