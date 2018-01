Le vetture sono uscite fuori strada dopo l’impatto: sul luogo è giunto il personale sanitario del 118 per prestare le cure mediche alle persone rimaste coinvolte

PONZANO DI FERMO – Scontro nella mattinata del 20 gennaio.

Poco prima delle 9 a Ponzano di Fermo due auto hanno avuto un incidente per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine giunte sul luogo.

Le vetture sono uscite fuori strada dopo l’impatto: sul luogo è giunto il personale sanitario del 118 per prestare le cure mediche alle persone rimaste coinvolte.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 159 volte, 159 oggi)