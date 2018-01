Ascoli Piceno ore 15.00 Stadio “Del Duca” 22esima giornata del campionato di Serie B, prima del girone di ritorno.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI PICCHIO 1898 (3-5-2): Lanni; De Santis, Padella, Gigliotti; Mogos, Addae, Buzzegoli, Bianchi (32′ s.t. Carpani), Martinho (39’s.t. Rosseti), Ganz ( 6′ S.T. Lores Varela) Monachello. A disposizione: Ragni, Mengoni, Florio, Perri, Pinto, Parlati, Castellano, Clemenza, De Feo. Allenatore: Cosmi

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Scaglia, Varnier, Benedetti; Bartolomei, Iori, Pasa (14′ s.t. Settembrini )Chiaretti; Strizzolo (32’s.t. Kouame), Arrighini. ( 14’s.t. Vido)A disposizione: Paleari, Pezzi, Pelagatti, Liviero, Adorni, Maniero, Fasolo. Allenatore: Venturato

Arbitro: Aureliano della sezione di Bologna. Ass.1 Colarossi di Roma 2. Ass.2 Intagliata di Siracusa. IV ufficiale Fiorini di Frosinone.

Reti: 41′ Monachello, 18′ s.t. Iori, 41′ s.t. Vido

Ammonizioni: Chiaretti (C.), Padella (A.), Mogos (A.), Vido (C.), Monachello (A:)

Note: Spettatori tot. 5.329 Incasso tot,- 39.146,11. 5′ recupero nel secondo tempo

CRONACA DEL MATCH:

48′ dalla panchina del Cittadella un pallone viene buttato in campo, si agitano gli animi in campo e i bianconeri protestano animatamente

45′ ammonito Monachello per fallo sui Iori sulla tre quarti

43′ punizione dal limite per l’Ascoli, batte Gigliotti, Alfonso in due tempi blocca sotto la traversa

41’s.t GOL Vido che in area si ritrova la palla in area dopo un bell’uno-due sulla fascia destra, tiro che Lanni non trattiene e palla che termina in rete

27′ Monachello fermato per offside mentre si avviava verso l’area avversaria, dubbio sull asegnalazione.

23′ azione offensiva del Cittadella che si fuma il contropiede

19′ punizione dal limite destro dell’area per l’Ascoli dopo un fallo su Martinho, palla messa al centro e parata dal portiere

16′ GOL IORI. rigore per il Cittadella, atterrato in area Settembrini che aveva superato 3 difensori. Iori infila spiazzando Lanni

10′ sfiora il gol il Cittadella su un cross di Salvi rasoterra nessuno riesce ad intercettare ma il pallone sfiora il palo

8′ Retropassaggio e liscio di Alfonso che si porta il pallone oltre la line di fondo, corner per il Picchio che finisce in un nulla di fatto

SECONDO TEMPO

44′ tiro potente di Bartolomei in diagonale, botta che termina sul fondo

40′ MONACHELLO GOOOOOOOOOOOOOOOOOL. Sulla trequarti il centroavanti riceve palla da Ganz, supera un difensore con un tunnel e infila direttamente in rete con un tiro dalla distanza sotto alla traversa, sorprendendo il portiere fuori dai pali

36′ buca ancora la difesa del piccjhio, il Cittadella che ci prova con Arrighini, para Lanni il tiro smorzato da Gigliotti

29′ punizione per il Cittadella all’altezza della bandierina alla sinistra di Lanni, palla messa a centro area respinge Padella

19′ annullato un gol a Buzzegoli per offside, dopo una bella manovra in fase offensiva iniziata da Martinho

13′ Ganz si ritrova con il pallone tra i piedi al limite dell’area, chiuso da tre riesce a guadagnare solo un fallo latrale

9′ Monachello ci prova dal limite con un tiro a giro, para Alfonso

7′ punizione dai 30 metri per il Cittadella, l’arbitro ferma il gioco per fallo su Gigliotti

1′ Bianchi imbeccato da Buzzegoli cerca una girata al volo in area, palla sul fondo

