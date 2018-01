Anche a Muccia si è tenuta una cerimonia per la consegna di 14 strutture in frazione Massaprefoglio con la partecipazione dell’assessore alla Protezione Civile Angelo Sciapichetti

ACQUASANTA TERME – Giornata di inaugurazioni, qualla del 20 gennaio, a Force, Acquasanta e Muccia.

Con una breve cerimonia, a Force sono state consegnate alle famiglie 7 casette allestite vicino al campo sportivo. All’appuntamento ha partecipato anche il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli.

Sempre in mattinata, ad Acquasanta, frazione di Paggese, alla presenza del commissario straordinario per la ricostruzione Paola De Micheli e della vicepresidente della Regione Anna Casini, taglio del nastro per la nuova ludoteca che offrirà un servizio prezioso a tante famiglie per le attività di bambini e ragazzi. La struttura in muratura antisismica è di alta efficienza dal punto di vista energetico e ambientale. Nel corso della prossima settimana, ad Acquasanta verranno poi consegnate le casette già pronte alle 6 famiglie aventi diritto.



Anche a Muccia questa mattina si è tenuta una cerimonia per la consegna di 14 Sae in frazione Massaprefoglio con la partecipazione dell’assessore alla Protezione Civile Angelo Sciapichetti.

