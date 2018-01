GROTTAZZOLINA – Serenità ed entusiasmo, queste le parole che hanno contraddistinto l’ultima settimana della M&G Videx Grottazzolina, dopo la vittoria in trasferta a Castellana Grotte e la conseguente salvezza conquistata, addirittura con una giornata d’anticipo rispetto al termine della prima fase. I ragazzi di coach Ortenzi hanno potuto preparare il match in programma domani pomeriggio al palasport di Grottazzolina contro la capolista Roma, con la tranquillità di aver raggiunto l’obiettivo prefissato e la consapevolezza di poter dimostrare ancora molto, soprattutto considerato il fatto che la formazione è finalmente al completo nonostante gli acciacchi di routine.

“Sicuramente è un grande sollievo per noi aver raggiunto l’obiettivo originario, ma il nostro lavoro non è finito, e non vediamo l’ora di giocarci i playoff” ha detto l’australiano Jordan Richards, tornato a tutti gli effetti a disposizione della squadra. “In settimana ci siamo preparati alla partita contro Roma cercando di forzare un po’ meno per recuperare dopo la vittoria in cinque set contro Castellana, e concentrandoci soprattutto sul servizio. E’ fantastico essere di nuovo al completo, in partita e in allenamento, personalmente mi sento più forte e pronto a dare il massimo. I nostri infortuni sono arrivati in un momento pessimo, ma siamo riusciti a farcela comunque. Stiamo migliorando di settimana in settimana, e sono certo che non impiegheremo molto per tornare al livello che abbiamo mostrato prima di Natale.”

Domani sarà già un anticipo di Pool A per i grottesi, che cercheranno di rimpinguare il bottino di soli 4 punti (frutto della vittoria contro Siena all’andata e della sconfitta al tie-break contro Santa Croce al ritorno), da cui partiranno nella seconda fase.

“E’ difficile predire quali saranno i nostri risultati nella pool play-off, sicuramente saremo più rilassati ma comunque concentrati e motivati” presegue Richards. “Abbiamo già dimostrato che quando siamo tranquilli, riusciamo a giocare una pallavolo di altissimo livello. Vedremo che cosa ci aspetta, non vediamo l’ora!”

Videx Grottazzolina-Ceramica Scarabeo GCF Roma sarà in diretta su Lega Volley Channel domani pomeriggio alle ore 18. Aggiornamenti saranno disponibili in tempo reale su tutti i social societari.

Intanto, questa sera, occhi puntati al Girone Blu, dove Monini Spoleto e Gioiella Micromilk Gioia del Colle si scontreranno a distanza per conquistare l’ultimo posto disponibile nella Pool A. Le altre squadre oltre alla Videx, già certe di farne parte sono: Ceramica Scarabeo GCF Roma, Kemas Lamipel Santa Croce, Emma Villas Siena (girone Bianco), Caloni Agnelli Bergamo, Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania e Centrale del Latte McDonald’s Brescia (girone Blu).

