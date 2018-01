Per il “Veglione di Sant’Antonio” Piazza del Popolo e il centro storico hanno inaugurato il mese più pazzo dell’anno. Guarda la gallery e le immagini

OFFIDA – Ed è già Carnevale? Sì, ad Offida. Nella serata di sabato 20 gennaio le danze, come si suol dire, sono iniziate con il “Veglione di Sant’Antonio Sotto le Stelle”, che si è sviluppato in Piazza del Popolo, dove è stato acceso il falò, e nelle vie del centro storico. Spettacolo da parte delle Congreghe che non hanno lesinato ad esibirsi lungamente. Tantissima folla ha invaso il centro fino a notte fonda. Ed è solo l’inizio.

