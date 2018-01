ASCOLI PICENO – E’ in programma mercoledì 24 gennaio, dalle ore 16 alle 19 presso la Sala degli Specchi della Sede Confindustria di Ascoli Piceno, l’incontro “Imprenditore 2.0” organizzato da “LAB 160” Agenzia di Consulenza e formazione aziendale e partner OSM, rivolto a tutti quegli imprenditori, professionisti e commercianti del territorio che hanno intenzione di migliorare e far crescere il loro business.

Il relatore d’eccezione per quest’evento sarà Paolo Ruggeri, formatore e imprenditore di successo, conosciuto in Italia e all’estero con 11 aziende in 6 diversi paesi del mondo e autore di numerosi best seller su management e gestione d’impresa. Durante l’evento, ci sarà la possibilità di conoscere le azioni vincenti che portano le aziende al successo, si parlerà anche di come distinguersi dai competitors per vincere nel mercato attuale, e di come incrementare il fatturato.

Per chi darà in anticipo la propria adesione all’incontro e sarà presente all’evento, verrà dato in omaggio uno strumento unico e fondamentale, che permetterà di costruire le basi per un sicuro successo personale e professionale.

Per info e prenotazioni: Tel 347 2915036 – info@lab160.it

