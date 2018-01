Una donna ha riportato ferite alla testa ed è stato deciso, dal personale sanitario del 118 giunto sul luogo in ambulanza, il trasporto ad Ancona per ulteriori cure

MONTEGRANARO – Grave incidente nella giornata del 22 gennaio.

A Montegranaro è avvenuto uno scontro fra due veicoli per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Una donna ha riportato ferite alla testa ed è stato deciso, dal personale sanitario del 118 giunto sul luogo in ambulanza, di allertare l’eliambulanza per il trasporto all’ospedale Torrette di Ancona per ulteriori cure.

Un altro ferito a causa dello scontro.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 314 volte, 314 oggi)