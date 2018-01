ACQUASANTA TERME – L’amministrazione comunale di Acquasanta Terme ha indetto una riunione per giovedì 25 gennaio alle ore 17.30 presso la tensostruttura situata a Parco Rio per discutere e fare il punto della situazione del borgo con la cittadinanza.

Ecco i punti previsti:

Opere pubbliche ed interventi da realizzare;

Situazione sisma e zone rosse;

Progetti futuri;

Viabilità;

Il sindaco Sante Stangoni lancia una frecciata oltre all’appello: “E’ graditissima anche la presenza di quelle persone, fortunatamente poche, che hanno da ridire su tutto ma che poi non sono mai presenti – afferma il primo cittadino in una nota – così ci illuminano su quello che avrebbero intenzione di fare in maniera concreta e fattibile per il territorio”.

