ASCOLI PICENO – In occasione della trasferta del 27 gennaio i tifosi dell’Ascoli possono acquistarla gratuitamente (inserendo un codice coupon a loro dedicato) e usufruire di sconti e promozioni su hotel, bar, ristoranti e negozi. Collegandosi al portale www.visitpass.it e selezionando Vercelli tra le città proposte il tifoso rossonero potrà visionare e selezionare le attività commerciali nelle quali pernottare, pranzare o i negozi nei quali fare shopping il tutto a prezzi imbattibili. Ogni attività commerciale affiliata a VISITpass, infatti, dedica al tifoso una speciale promozione che può arrivare fino al 30% di sconto per i propri servizi.

Basterà quindi collegarsi al link: https://visitpass.it/acquista-visit-pass inserendo il codice coupon “provercelli-ascoli” che azzera il costo standard della card (9 Euro) seguire una semplice procedura di registrazione e scegliere le attività più adatte alle proprie esigenze. Una volta arrivato presso la struttura prescelta, non si dovrà fare altro che esibire sul cellulare il proprio pass digitale e richiedere l’immediata scontistica alla cassa.

VISITpass.it sposa il progetto “Accoglienza Tifosi” per incentivare i tifosi ospiti a seguire la propria squadra del cuore in trasferta non limitando il loro tempo di permanenza solo durante la durata della partita, ma estendendolo alla giornata intera o addirittura al weekend!

VISITpass, #NextGameNextTrip!

VISITpass su Facebook: www. facebook.com/visitpass

www. VISITpass su Instagram: www.instagram.com/visitpass

