ACQUASANTA TERME – Dai primi di febbraio, presso “Le Botteghe della Speranza” ad Acquasanta Terme si attiverà il Corso formativo per Guida Naturalistica.

Corso molto importante per giovani e adulti con probabilità di sbocco lavorativo vista la conformazione del nostro territorio che si presta molto a passeggiate, visite ed escursioni in quota.

Le “Botteghe della Speranza”, inoltre, attiveranno altri corsi formativi/professionali tra i quali quelli di Giardiniere , Lingua straniera, Falegnameria tornitura e intaglio del legno, Mastro Birraio , Organizzatori di Eventi/Wedding Planner e molti altri.

“Potete richiedere info e moduli di iscrizione direttamente nei locali de Le botteghe della Speranza che si trovano ad Acquasanta Terme , Corso G.Schiavi 5 ( Ex Hotel Roma) – afferma in una nota l’assessore Cortellesi – I corsi sono totalmente gratuiti per tutti i residenti nel cratere”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 47 volte, 47 oggi)