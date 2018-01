ASCOLI PICENO – Non potevano che essere confermati, nell’ambito del programma ufficiale del Carnevale di Ascoli, tre apprezzati appuntamenti ormai divenuti inamovibili nel corso degli anni: la “battaglia” della Ramazza, la Raviolata e la manifestazione “Ascoli Piceno Cosplay”. Tre eventi-cardine della giornata del sabato di Carnevale, ovvero il 10 febbraio.

LA RAMAZZA

La tradizionale “battaglia” della Ramazza si svolgerà come sempre in piazza del Popolo, alla presenza di Buonumor Favorito, dalle ore 9 e manterrà intatte le sue regole molto particolari. Che lasciano già capire lo spirito della gara. Basti pensare che, come sempre, non serviranno preiscrizioni, ma le squadre dovranno semplicemente presentarsi entro le 9 del sabato di Carnevale per poter partecipare. Altro esempio che evidenzia la particolarità di questa “battaglia” che – va ricordato – si gioca con delle scope con le quali colpire il pallone e mandarlo in rete, è data dal fatto che Le decisioni dell’arbitro potranno essere contestate solo il mercoledì delle Ceneri. E,ovviamente, i componenti di ogni squadra dovranno essere rigorosamente mascherati.

IL COSPLAY E LA RAVIOLATA

Altro appuntamento importante del sabato carnascialesco ascolano, che si svolgerà nel pomeriggio all’auditorium della Fondazione Carisap, quello con la manifestazione “Ascoli Piceno Cosplay”, una rassegna nazionale ormai affermata che porterà anche quest’anno nel capoluogo piceno tantissimi partecipanti provenienti da ogni zona d’Italia. Puntuale come sempre, tornerà anche la tradizionale Raviolata, sotto la Loggia dei Mercanti, a partire dalle ore 17,30, organizzata dall’associazione “Il Carnevale di Ascoli” su un’idea del gruppo de “lì Precise”. Un appuntamento da non perdere per i più.. golosi.

LA LOTTERIA

Anche quest’anno, sono stati messi in vendita, già nel corso della partecipatissima cena dei gruppi mascherati di sabato scorso 20 gennaio, i biglietti della lotteria del Carnevale ascolano. Biglietti che garantiranno ai vincitori premi importanti quali buoni acquisto da 1000 euro per il primo premio, da 300 euro per il secondo e da 200 euro per il terzo. Coloro che volessero acquistare i biglietti possono mettersi in contatto con i seguenti numeri: 331.4324389 o 328.4166199.

