ACQUASANTA TERME – Sono disponibili in Comune, ad Acquasanta Terme, i moduli di iscrizione all’albo comunale del volontariato.

L’albo del volontariato è stato istituito con delibera di consiglio comunale del 20 dicembre 2017.

“Una realtà molto importante in quanto rende tutti i cittadini protagonisti della cura esteriore e non solo del proprio territorio – afferma l’assessore Cortellesi – Negli uffici comunali troverete anche il regolamento che potrete visionare prima dell’iscrizione dove sono riportate tutte le specifiche e i criteri che sono stati adottati. Invito dunque tutti gli interessati ad iscriversi gratuitamente per formare un gruppo solido e forte”.

