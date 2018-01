GROTTAZZOLINA – Conclusa la prima fase di questo campionato, per la M&G Videx Grottazzolina è il momento dei primi bilanci. Molto positiva la situazione dei grottesi, che nell’arco di questi quattro mesi è riuscita a conquistare la salvezza anticipata e ad appassionare un pubblico sempre più numeroso, che costantemente riempie gli spalti del palasport comunale. Un girone d’andata giocato alla grande, in cui spiccano le sei vittorie consecutive che hanno portato Cecato e compagni a battersela con le grandi, per poi perdere qualche colpo nel ritorno, a causa degli infortuni di Morelli, Richards e Salgado. La Videx ha stretto i denti ed è riuscita a mantenere la quarta piazza, che le permetterà di disputare i playoff al termine della seconda fase.

Coach Ortenzi è tornato sulla sconfitta con Roma, che ha chiuso ieri sera la fase 1: “Non so dove inizino i nostri demeriti e dove finiscano i meriti di Roma, che ha giocato una partita concreta al servizio e in attacco, mettendoci in difficoltà per tutta la partita” ha commentato. “Abbiamo tenuto il livello per poco tempo in tutti e tre i set e non siamo stati fluidi in nessun fondamentale. Dobbiamo essere consapevoli che il percorso che abbiamo fatto finora è stato bello, gratificante e difficile, per cui adesso dobbiamo essere bravi a goderci quello che ci siamo guadagnati, ma godercelo non significa essere con la testa già in vacanza, perché non si sa mai che cosa può accadere nella pallavolo. Io credo che questo gruppo possa giocarsela con tutte le altre squadre: veniamo da un mese e mezzo complicato, in cui ci siamo allenati a singhiozzo e abbiamo subito tanti infortuni che ci hanno costretto a giocare partite importanti non al meglio, e forse è anche per questo che contro Roma ci siamo rilassati un po’ troppo. Ora avremo un weekend di riposo, che ci permetterà di ripartire al meglio ed iniziare la seconda fase carichi e pronti a far divertire il nostro pubblico. La promessa è quella di fare il massimo, di dare tutto quello che abbiamo e giocare la nostra miglior pallavolo, poi alla fine tireremo i conti, ma il nostro bilancio è comunque più che positivo.”

In attesa di conoscere anticipi e positicipi della fase 2, possiamo già elencare quali match attenderanno i grottesi nelle prossime settimane:

Caloni Agnelli Bergamo – Videx Grottazzolina (andata 4/2 – ritorno 4/3)

Videx Grottazzolina – Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania (andata 11/2 – ritorno 11/3)

Centrale del Latte McDonald’s Brescia – Videx Grottazzolina (andata 18/2 – ritorno 18/3)

Videx Grottazzolina – Monini Spoleto (andata 25/2 – ritorno 25/3)

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 15 volte, 4 oggi)