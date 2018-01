MONSAMPOLO DEL TRONTO – Intervento dei pompieri nell’entroterra alle prime ore del 24 gennaio.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Stella di Monsampolo intorno all’una di notte. A prendere fuoco alcuni rifiuti, le fiamme hanno poi coinvolto un autocarro parcheggiato vicino, il mezzo pesante è rimasto danneggiato.

I pompieri hanno spento le fiamme. Sul posto anche i carabinieri per chiarire la causa del rogo. Dalle prime indiscrezioni, una lite tra persone (per motivi ancora in fase di accertamento), avrebbe scaturito poi l’incendio dei rifiuti.

