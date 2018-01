GROTTAZZOLINA – Terminata la prima fase del 73° campionato di Serie A2 UnipolSai, con la Videx che si è piazzata al quarto posto nel girone Bianco, è il momento di capire che cosa succederà nella Pool A, dove è inserita la formazione grottese. Di seguito (e nell’immagine allegata) la struttura precisa del torneo:

Prima Fase (dal 24 settembre al 21 gennaio)

Al termine del girone di ritorno, le 23 squadre si dividono in tre raggruppamenti: le prime 4 squadre di ogni girone accedono alla Pool A, le squadre dalla 5a all’8a posizione accedono alla Pool B, le restanti (le ultime 3 per il Bianco e le ultime 4 del Blu) accedono alla Pool C.

Seconda Fase (dal 4 febbraio al 25 marzo)

Ogni squadra disputa gare di andata e ritorno con le formazioni provenienti dal girone opposto (la Videx incontrerà solo le quattro squadre del girone Blu: Bergamo, Tuscania, Brescia e Spoleto). Non si ripetono quindi le gare già disputate tra squadre dello stesso girone, i cui punti conseguiti nella Prima Fase sono però inseriti nella classifica di partenza della Seconda.

Al termine della Seconda Fase, ecco quello che accadrà nella Pool A.

Pool A

Dalla 1^ alla 6^ classificata: accedono di diritto ai quarti di finale play-off promozione.

7^ e 8^ classificata: affrontano negli ottavi di finale (con gare di andata e ritorno ed eventuale golden set) la 1^ e la 2^ classificata della Pool B. Le due squadre vincenti completano la griglia dei quarti di finale play-off, le due perdenti terminano la stagione.

Play-off promozione (dal 28 marzo al 15 maggio)

Ai play-off promozione accedono 10 squadre: le 8 della Pool A e le prime due classificate della Pool B.

Ottavi di finale: 7A/2B e 8A/1B si affrontano in gare di andata e ritorno ed eventuale golden set (in casa della squadra proveniente dalla Pool A).

Quarti di finale: al meglio delle 3 partite.

Semifinali: al meglio delle 5 partite.

Finale: al meglio delle 5 partite.

E’ prevista soltanto una promozione in Superlega

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 11 volte, 11 oggi)