La dinamica esatta è in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale ascolana. Sul luogo è giunto il personale sanitario

ASCOLI PICENO – Incidente nella tarda mattinata del 24 gennaio.

Ad Ascoli, in via Murri, una donna è stata investita da un’auto. La dinamica esatta è in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale ascolana.

E’ stata soccorsa dal personale sanitario del 118, giunto sul luogo in ambulanza.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 172 volte, 177 oggi)