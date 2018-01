ASCOLI PICENO – “È una pesante eredità delle troppe incertezze e disattenzioni del passato nel confronti dell’Europa nell’attuazione del regime delle quote latte che è terminato da 2 anni e dieci mesi, il 31 marzo 2015″-

È quanto ha affermato la Coldiretti nel commentare la condanna della Corte europea di Giustizia nei confronti dell’Italia inadempiente per non aver recuperato 1,343 miliardi di euro dai produttori lattieri per aver superato le quote latte nel periodo 1995-2009.

