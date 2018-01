Aperte ufficialmente le iscrizioni per l’anno educativo 2018/2019., sabato 27 gennaio presso la struttura di Pagliare del Tronto avrà luogo il primo Open Day del nuovo anno.

ASCOLI PICENO – L’Agribimbo, innovativo Asilo Nido in ambito rurale nato all’interno del Centro di Educazione Ambientale “Oasi La Valle”, è pronto ad accogliere tutti i bambini (dai 12 ai 36 mesi) e le famiglie del Territorio Piceno e non solo, nessuno escluso. Questo sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 bambini e genitori potranno conoscere questa realtà esclusiva nel suo genere, incontrare le educatrici e vivere un’esperienza di laboratorio creativo da svolgere insieme. L’evento è gratuito ed aperto a tutti.

L’asilo nido nasce per offrire ai bambini ed alle loro famiglie un luogo di formazione, cura e di socializzazione in ambito rurale; una sorta di “palestra verde” dove sviluppare tutte le potenzialità di crescita, apprendimento, cognitive ed affettive attraverso, ad esempio, la coltivazione delle piante, la socializzazione con gli animali, la conoscenza dei ritmi della natura e della vita contadina. Un progetto innovativo che si pone come punto di partenza di una rivoluzione pedagogica resa possibile dal contesto naturale e dalla vita all’aria aperta.

La presenza di una fattoria e la possibilità di far visita agli animali quotidianamente rappresentano un’occasione educativa e di crescita straordinaria. All’interno dell’Agribimbo “Oasi La Valle” i piccoli ospiti hanno la possibilità di fare esperienza di esplorazione e osservazione di luoghi, colori, prospettive e materiali vivi e inerti della natura, praticando molte attività di movimento e manipolazione.

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione è possibile contattare le educatrici al numero 320/8636000 o attraverso la pagina Facebook dedicata.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 47 volte, 47 oggi)