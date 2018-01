ASCOLI PICENO – Una “premiata coppia” nel settore della letteratura, dell’arte e della filosofia, torna di nuovo in libreria insieme. Parliamo di Lucilio Santoni, scrittore, poeta e animatore culturale e Alessandro Pertosa, filosofo e scrittore i quali sabato 27 gennaio presenteranno il loro libro “Guarire senza dottori – Medicamenti per il corpo e per l’anima” (Lindau Edizioni) presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno, Piazza Roma.

L’evento è organizzato assieme all’associazione culturale Mama.

