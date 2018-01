Lo spegnimento del rogo è ancora in corso. Da chiarire le cause dell’incendio. Sul luogo si sono recati vari automezzi e uomini

MONTEGIORGIO – Lavoro per i pompieri nel tardo pomeriggio del 26 gennaio.

I Vigili del Fuoco si sono recati a Montegiorgio per un incendio innescatosi in una fabbrica metallurgica. Da chiarire le cause del rogo.

Lo spegnimento delle fiamme è ancora in corso. Sul luogo vari automezzi e uomini anche da San Benedetto e Ascoli. Sono accorsi anche i carabinieri. L’incendio ora è stato circoscritto.

Scongiurati fatti più gravi, per fortuna. Ci sarà da quantificare i danni recati all’azienda.

