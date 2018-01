Squadra e staff non faranno rientro ad Ascoli e resteranno in ritiro al nord fino a nuovo ordine in vista della prossima gara con il Novara

ASCOLI PICENO – Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Pro Vercelli, reti di Castiglia al 25′ e di Bifulco al 93′, il presidente dell’Ascoli Picchio Francesco Bellini ha stabilito che tutti i tesserati saranno in silenzio stampa fino a nuova disposizione.

Squadra e staff non faranno rientro ad Ascoli e resteranno in ritiro al nord fino a nuovo ordine in vista della prossima gara, sempre in Piemonte, che vedrà i bianconeri ospiti del Novara guidato da Eugenio Corini, 15° in classifica con 27 punti ma reduce dalla sconfitta con il Parma per 3-0.

