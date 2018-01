Classe 1960 è co-titolare di uno studio legale e dirige la rivista on line Studiocataldi.it, oltre che autore di saggi giuridici. Sarà tutta ascolana dunque la coppia che concorrerà a rappresentare il sud delle Marche, con lui c’è Rachele Silvestri

ASCOLI PICENO – Sarà l’avvocato Roberto Cataldi, 58 anni, il candidato del Movimento Cinque Stelle per il collegio uninominale alla Camera dei Deputati. Laureato all’Università di Macerata, titolare con Mario Cataldi dello “Studio Legale Cataldi”, dirige la rivista on line “Studiocataldi.it” ed è autore di diversi saggi giuridici.

Dunque sarà una accoppiata ascolana a guidare il M5S nel sud delle Marche: oltre Cataldi, infatti, prima nel listino proporzionale e quindi in pratica con entrambi i piedi in Parlamento è Rachele Silvestri, giovanissima e commessa in un negozio ascolano, la cui nomina a seguito delle Parlamentarie ha suscitato diversi mal di pancia tra gli attivisti stellati del Piceno.

Ancora non si conosce il nome del candidato al Senato.

